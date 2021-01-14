СК отказал юристам Навального в проведении проверки сотрудников ФСБ

Следственный комитет отказал юристам Алексея Навального, которые добивались назначения проверки в отношении группы сотрудников ФСБ, которые, по данным политика и журналистов-расследователей, причастны к отравлению оппозиционера. В ответе следователя, который Навальный опубликовал в своем блоге, сказано: «Установлено, что конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ России, в заявлениях не содержится, в связи с чем оснований для проведения проверки <…> не имеется».

Операция по отравлению Алексея Навального была проведена группой из как минимум восьми оперативников ФСБ из секретного подразделения ведомства, действовавшего под прикрытием Института криминалистики спецслужбы (он же НИИ-2 ФСБ или в/ч 34435), писали в совместном расследовании The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel.

Сам Навальный под видом помощника главы Совета безопасности по телефону поговорил с одним из сотрудников ФСБ Константином Кудрявцевым, который подтвердил, что дважды прилетал в Омск, чтобы удалить следы яда с одежды политика.