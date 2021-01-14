Эксперты ВОЗ прибыли в китайский Ухань для расследования источников коронавируса

Команда ученых под эгидой Всемирной организации здравоохранения прибыла в китайский Ухань для расследования причин распространения коронавируса. Экспертам еще предстоит пройти двухнедельный карантин, а затем они будут брать интервью у представителей научно-исследовательских институтов, больниц и сотрудников рынка морепродуктов в Ухане, где, по некоторым данным, вирус начал распространяться среди людей, передает DW.

Переговоры между ВОЗ и Пекином о проведении в КНР исследований на тему происхождения коронавируса начались несколько месяцев назад, однако продвигались очень медленно. До этого, 5 января, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая в Женеве, сообщил, что Китай в последнюю минуту отказал сотрудникам организации во въезде. Двое из них к тому моменту уже отправились в путь и вынуждены были прервать командировку. Китай объяснил задержку отсутствием у экспертов ВОЗ некоторых документов, а также сложностями, связанными с подготовкой к приему делегации.

В Ухане в декабре 2019 года впервые был выявлен вирус SARS-CoV-2, после заражения которым у пациента может развиться COVID-19. К середине января 2021 года эта инфекция обнаружена у более чем 92 млн человек по всему миру. За период пандемии свыше 1,9 млн человек скончались. Между тем в последнее время китайские власти все чаще распространяют информацию о том, что вирус существовал в других странах еще до того, как был выявлен в КНР в декабре 2019 года.