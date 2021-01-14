Главе штаба Соболь в телефон установили «жучок»

В телефоне Ольги Ключниковой, главы предвыборного штаба Любови Соболь, после задержания около дома предполагаемого отравителя Алексея Навального обнаружили прослушивающее устройство. Об этом Соболь рассказала на канале Навальный LIVE.

«Установка незаконной прослушки — это уголовное преступление. А незаконная слежка и прослушка оппозиции перед выборами в парламент страны и вовсе должна стать поводом для большого скандала, расследования и даже импичмента», — отмечают на канале.

«Уверена, что силовики предполагали, что я не замечу изменений и продолжу пользоваться устройством, а они будут отслеживать мои разговоры, переписку и перемещения», — отметила Ключникова в беседе с «МБХ медиа».

По ее словам, она обнаружила факт вскрытия телефона еще в спецприемнике, когда находилась под арестом. «[Обнаружила], когда в очередной раз нам выдавали смартфоны на 15 минут в день, чтобы связаться с родными. На нем были скручены болты (ранее телефон не вскрывался), а также устройство заметно сбоило: приложения запускались и закрывались сами по себе», — рассказала Ключникова.

Ключникову и оператора «Навальный LIVE» Акима Керимова 22 декабря арестовали на семь суток по статье о неповиновении полиции. Их задержали 21 декабря возле дома предполагаемого участника покушения на Навального офицера ФСБ Константина Кудрявцева.