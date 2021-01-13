Марина Литвинович: Рулон бумаги в месяц и дыры в окнах

Вот в СИЗО «Лефортово» сидит бывший заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко. Обвиняется он в злоупотреблении должностными полномочиями.

Сидит он там уже полтора месяца. И вот впервые (!) за это время ему принесли ассортимент местного ларька, чтобы он смог сделать заказ. Ну, то есть вы понимаете – бывший замглавы ФСИН получил возможность заказать себе что-то в ларьке СИЗО только спустя полтора месяца! Формально, скажет нам ФСИН и СИЗО, правила внутреннего распорядка не нарушены – в них нигде не установлен срок, когда именно у заключенного должна появиться возможность сделать заказ в магазине. Вот получить заказанное он должен не реже 2 раз в месяц, а вот про заказать – ничего в ПВР не сказано…

Как вы помните, ларек в «Лефортово» - бедный, мы уже год боремся, чтобы его увеличить, но все никак. Но это полбеды. Давайте же посмотрим, что заказал себе в ларьке бывший заместитель директора ФСИН? А заказал он – туалетной бумаги на 8 тысяч рублей.

А все почему? Потому что туалетную бумагу нельзя передавать в передачках и посылках. Ее выдают из расчета 24 метра на арестанта в месяц. Это мало. И, если у вас нет денег на лицевом счету или если вам, как Максименко, не принеси ассортимент ларька, вы так и будете сидеть со своим рулоном в 24 метра в месяц. Кстати, нормы для мужчин и женщин - одинаковые и мне это тоже кажется не правильным.

Максименко, будучи заместителем директора ФСИН, решал большие, глобальные проблемы. А сейчас, оказавшись в СИЗО, вынужден решать мелкие, которые с высоты его должности вообще не были видны. Вот в камере у него сильно дует из окна – там прямо дырка в месте, где должна быть ручка. Ему шею и плечо продуло. Как бывший зам директора ФСИН решает данную проблему? Говорит: «Хлеб маслом подсолнечным пропитываешь – и затыкаешь дырку»…. Просто Отлично! Креативно! У меня слов нет! Вот заставляют людей унижаться. Что с этой туалетной бумагой, что с ларьком, что с хлебом в окнах! У меня прямо ярость кипит, как на пустом месте люди вынуждены унизительно просить что-то – то вещи им не отдают неделями и месяцами, то задницу нечем подтирать, да еще и в туалет надо ходить при сокамернике и в глазок еще на тебя глазеют. То одежду тюремную выдают на несколько размеров больше и обувь на пару размеров больше – ходи, дорогой, так.

Удивительно, но меня все это бесит больше, чем Максименко. Он вообще флегматично на все эти сложности смотрит…. Может, поэтому, ничего толком и не меняется в СИЗО.

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