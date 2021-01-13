Сергей Медведев: Навальный вырывает Россию из глубокой заморозки

Алексей Навальный (не)реально крут. Те, кто заказывал его отравление, думали, что распоряжаются временем. Они заморозили историческое время в России, дав нам Путина навсегда (с ним или без него), и думали отправить в безвременье Алексея — не удалось на тот свет, так в бессрочную эмиграцию, по стопам Ходорковского. И то, что сейчас делает Навальный, — это запуск часов, он вырывает Россию из глубокой заморозки, из новогоднего дурмана, из вечного путина, создает событийность самим актом своего возвращения, самой даже покупкой билета, заставляет определяться Кремль, силовиков, всех нас. Это сильный жест, независимо от того, что за ним последует — блокировка рейсов "Победы", экстренная посадка в Минске, арест во "Внуково", триумфальное прибытие в Марьино — это возвращение российской политики из лимбо, из небытия.

Я писал в колонке для «Проекта» пару дней назад, что у Навального будет шанс сравнить себя с великими диссидентами и реформаторами прошлого, Гавелом и Манделой. Не ожидал, что он так быстро сделает этот шаг. Маховик истории запущен. Время пошло.

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