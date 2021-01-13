Депутаты пожаловались губернатору Петербурга на малую обеспеченность города вакциной от коронавируса

Принять незамедлительные меры для увеличения числа доз вакцины, поступающей в Петербург, потребовали от губернатора Александра Беглова в партии «Яблоко». По данным руководителя фракции «Яблока» в Законодательном собрании города Бориса Вишневского, на данный момент в Санкт-Петербурге прошли вакцинацию всего 15 тыс. человек.

«Сегодня в город поступило 20 тыс. доз вакцины, и до конца января ожидается еще 68 тыс. Открыто 70 прививочных пунктов. Это недопустимо мало: ранее Вы заявляли о 500 тыс. доз. При этом горожане испытывают огромные трудности, пытаясь узнать, где и как можно пройти вакцинацию, и записаться на нее», — говорится в обращении к Беглову.

Его авторы просят губернатора «принять незамедлительные меры как для увеличения числа доз вакцины, поступающей в Петербург (с соответствующим обращением к федеральным органам власти), так и для немедленной организации механизмов записи на вакцинацию».

Сегодня президент Владимир Путин поручил со следующей недели начать массовую вакцинацию всех россиян. Он объяснил решение тем, что промышленность превысила планируемые объемы производства вакцин