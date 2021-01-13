Исследователь Amnesty International Олег Козловский: Навальный поднимает ставки

Очевидно, Навальный решил возвращаться именно сейчас, потому что понял, что еще немного - и ему заменят условный срок на реальный, объявят в розыск по новому делу о "мошенничестве с донатами" или еще под каким-то предлогом окончательно закроют возможность остаться в России на свободе.

Расчет Кремля простой и уже многократно опробован: "Пока человек за границей, даем ему ясно понять, что здесь его сразу ждут наручники и камера, и он остается там, для своей и нашей безопасности".

А вот решатся ли они его реально сажать, еще неизвестно: до сих пор больше чем на административные аресты их не хватало. Вот Алексей и решил поднять ставки: "Изгнанником я становиться не буду. Или закрывайте меня, или сдавайте назад".

Главный фактор здесь, конечно, общественная реакция. Если Кремль поймет, что преследования Навального только повышают его популярность, то предпочтет тихо все спустить на тормозах. Если нет, то решение посадить его уже совсем не выглядит как фантастическое (раз уж убивать не побоялись).

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