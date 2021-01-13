Аркадий Дубнов: «Берлинского пациента» придется охранять всеми силами российской охранки

Ещё пару слов к возвращению Навального

Если не удастся его остановить на дальних подступах к Москве (внезапное обледенение всех аэропланов «Победы», охватившая все ее лётные экипажы диарея, обнаруженный сахар в топливных баках, все вот это...), «берлинского пациента» придётся охранять всеми силами российской охранки, кремлевской наружки с дополнительно приданными силами МЧС и Нескорой помощи, задача которым будет поставлена лично Тем, кто боится назвать Навального по имени: сдувать с него пылинки, пушинки и сине-бело-красные гирлянды.

Время возвращения выбрано идеально, за три дня до прихода в Белый дом Байдена, которому нельзя давать повода сделать новую «козу» Кремлю.

Иначе новые санкции-шманкции и, как минимум, отказ супостатов в пролонгации договора СНВ-3, истекающего 5 февраля.

А нам обойдется это очень дорого

Вот ведь незадача какая...

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