Аббас Галлямов: Навального арестуют

Я уже несколько раз говорил, что возвращение Навального - это серьезное политическое событие. Как приезд Ленина в апреле 1917-го. Возвращение может стать той точкой, в которой доминировавшие в последние полгода тренды на ослабление оппозиции и укрепление позиций властей сменятся на противоположные. Именно поэтому здесь как нигде важен правильный тайминг. Такой ценный для оппозиции боекомплект той не стоило бы расстреливать попусту.

Возвращение лучше было бы отложить до начала думской кампании. Тогда оппозиция в любом случае активизируется, а тут ещё и Навальный приедет. Это наложение могло бы дать мощную эмоциональную волну, на которой противники режима и должны были провести свою предвыборную кампанию. А сейчас возникает риск, что поднявшаяся волна угаснет раньше времени - ещё весной.

Это как в большом спорте. Пик формы должен прийтись на день старта, а не неделей раньше или неделей позже. В этом году этот старт - в сентябре, в день голосования. На него и нужно ориентироваться.

Впрочем, у Навального сильная интуиция и он понимает, что делает. К тому же я не знаю его планов, поэтому вполне могу его логики не понимать. Знаю только, что если его сейчас арестуют (а его обязательно арестуют), то до лета волна возмущения, связанная с этим событием, точно угаснет. В электоральном смысле она не принесёт ничего.

Почему я так уверен, что его арестуют? Потому что возбуждая дела, Кремль сам создал в обществе соответствующее ожидание. Откажись он от этого шага сейчас, все сочтут это за слабость. Как там у уголовников? «Если достал нож - бей». Путин ведь именно в этой логике живет. Больше всего он боится продемонстрировать то, что будет сочтено как «слабость». «Испугались народного гнева и поэтому не стали арестовывать», «Пугали-пугали, а как до дела дошло, так назад отыграли» - Кремль сделает все, чтобы не допустить появления таких интерпретаций.

А вообще сейчас все зависит от того, сколько человек в это воскресенье приедет во Внуково. Думаю, Навальный не случайно для возращения именно выходной день выбрал. Не завидую тем, у кого на этот день там вылеты-прилеты запланированы. Если есть возможность - лучше перенести.

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