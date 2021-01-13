Петра Верзилова и Илью Варламова задержали в Южном Судане

В Южном Судане в городе Капуэту задержали издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, блогера Илью Варламова, его жену Любовь Варламову, а также директора Европейской гимназии Ивана Боганцева.

Как пишет «Медиазона», по словам Верзилова, их сняли с рейса и привезли в отдел полиции. Варламов уточнил, что при обыске багажа силовики нашли у него в багаже пульт от дрона. Сам беспилотник у него изъяли еще в Уганде, где россияне были до этого.

«Мы приехали в аэропорт Капоэты, чтобы полететь в Джубу, столицу Южного Судана. Потом приехали какие-то военные или чекисты местные, которые начали обыскивать наш багаж. И они увидели пульт от дрона, а дрон у меня забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде. И они почему-то решили, что мы запускали дрон, хотя мы его не запускали, в итоге они сняли нас с самолета и задержали, мы сейчас находимся в каком-то непонятном отделении. Они попытались забрать телефоны, но мы им не отдаем телефоны», — приводится цитата Варламова на его сайте.