У судьи Окуневой может быть конфликт интересов при рассмотрении дела Навального

Судья Симоновского суда Москвы Юлия Окунева, которая будет рассматривать требование ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на реальный, может иметь конфликт интересов. Как выяснил The Insider, свекор Окуневой — совладелец фирм, получающих госконтракты от силовых ведомств, в том числе и от ФСИН.

Борис Окунев является учредителем двух компаний — АО «Катран» и АО «НПО Аргон». «Катран» специализируется на обеспечении безопасности информационных технологий. Годовая выручка компании — более 76 млн руб., а среди заказчиков — ФСИН, МВД и ФСО. «НПО Аргон» получал контракты от МВД и ФСБ, связанные со специальной проверкой техники.

Таким образом, у судьи Окуневой может быть конфликт интересов при рассмотрении дела Алексея Навального из-за того, что ее семья получает доход от бизнеса, связанного с Федеральной службой исполнения наказаний, которая является стороной в процессе и добивается для него реального заключения под стражу, пишет The Insider.