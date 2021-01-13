«Проект» рассказал о «концлагере» ДНР

Тысячи россиян и украинцев сидят в тюрьмах, изоляторах и колониях самопровозглашенной Донецкой народной республики. Немалая часть из них — жертвы вымогательства со стороны военного режима ДНР или люди, пострадавшие за свои политические взгляды, пишет «Проект». В расследовании издание рассказывает о настоящем «концлагере», который находится на месте бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. Ранее здесь размещалась арт-платформа «Изоляция».

«Это официально несуществующий, овеянный дурной славой концлагерь для заключенных МГБ. Тут в «меню» пытки, избиения, ночные побудки пьяным персоналом с организацией конкурсов песен между камерами, хорового исполнения гимна России, показательных драк узник против узника для развлечения руководства тюрьмы. Все перемещения по территории — с темным мешком на голове, а к пыткам и издевательствам часто привлекаются сами заключенные», — пишет издание.

«Изоляция» — это не следственный изолятор, никаких «следственных действий» тут не происходит. Здесь сидят без шанса выйти на свободу проукраински настроенные дончане, российские добровольцы и местные ополченцы. Заключенные не имеют права на официальную передачу, свидание, звонок родным, их выводят на принудительные работы — это может быть погрузка боекомплекта в танк, работа на военных полигонах или выполнение других задач для нужд моторизированного воинского подразделения МГБ.

На основании рассказов трех собеседников «Проект» утверждает, что к повседневным пыткам заключенных в «Изоляции» привлекаются другие заключенные, которых позже, возможно, в награду за эту услугу включают в обменные списки и выдают Украине.