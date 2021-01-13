Финансист Сергей Романчук: Навальный сам задает повестку дня

Навальный делает то, чего не сделало бы большинство из нас. Да чего, там почти никто не способен на такой поступок.

Тем самым он САМ задает повестку дня. Это настоящая борьба режимом, а не "ой, ну конечно, Навальный - игрушечный, занял поляну и теперь туда не пробиться".

Навальный после неудавшейся попытки его отравить играет белыми. Теперь ход Кремля, и тот опять попал в цугцванг. Ходов, улучшающих его позицию, не видно.

Да, это может быть напрасная жертва. Да, его могут посадить (за что угодно, вон ФСИН предложила за нарушение режима условного срока). Там его могут и убить. Общество это так же может проглотить, как проглотило все до этого. Но лучше от этого режиму не станет, это все "издержки".

Алексей не знает будущего, он отчаянно смел. Путин не убежит, испугавшись Навального. От нас, от граждан России, теперь зависит, как продолжится партия.

UPD. Оказывается, про цугцванг и издержки надо расшифровать. Посадить - растить Манделу. Рейтинг Навального будет расти. Убить - вообще уронить свой рейтинг в пол (вся риторика для народа держится на том что "хотели бы - убили бы", народ не поддержит убийство оппонента). Не сажать - проявить слабость, тем самым опять уронить свой рейтинг.

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