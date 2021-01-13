Лев Шлосберг о возвращении Навального

Возвращение Алексея Навального в Россию – принципиальное политическое решение. Это шаг к максимальному обострению противостояния с властями и это максимальное повышение личных рисков. Это прямая политическая атака на Путина.

Российский политик остаётся российским политиком только в России. Эмиграция, к которой примитивно подталкивали Навального, – это путь из российской политики в совершенно другую жизнь, которая никак не влияет на ситуацию в России. В этом смысле для Навального нет альтернативы возвращению.

Открытое объявление Навального о возвращении – это одновременно вызов властям и послание обществу, от которого потребуется мобилизация для поддержки.

Предполагаю, что власти не готовы к возвращению Навального, потому что в их логике жизни главным инстинктом является самосохранение, за которым почти всегда стоит трусость. Эта неготовность может вылиться в истерику и агрессию, включая попытки задержания и лишения свободы.

Если власти пойдут по этому пути, они поднимут авторитет Навального в обществе ещё выше и повысят свои риски на всех предстоящих выборах.

Если власти откажутся от силового сценария, это будет правильно понято как слабость. Хороших вариантов у властей России нет.

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