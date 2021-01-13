Запрос ФСИН о замене условного наказания для Навального суд рассмотрит 29 января

Симоновский суд Москвы рассмотрит представление ФСИН о замене Алексею Навальному реального срока на условный 29 января. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на пресс-службу суда.

Заявление ФСИН «об отмене условного осуждения» по делу «Ив Роше» поступило в Симоновский суд 11 января. До этого, 28 декабря, служба пригрозила обратиться в суд с вопросом о замене Навальному условного срока на реальный, если он не явится к ним 29 декабря в 9 утра. В ведомстве со ссылкой на публикацию в медицинском журнале Lancet пояснили тогда, что Навальный 20 сентября выписался из берлинской клиники, а к 12 октября у него прошли все последствия его болезни.

Сегодня политик заявил, что вернется в Россию 17 января.