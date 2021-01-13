Павел Чиков о глобальной войне интернет сервисов

Коллективное вмешательство американских интернет-гигантов в политический процесс в США создало прецедент, последствия которого уже вышли за пределы Штатов.

Казалось бы радикальная американская позиция по вопросам свободы слова (а судебная практика по Первой поправке к Конституции США самая прогрессивная в мире - грубо говоря, призывать к вооруженному восстанию и захвату правительственных зданий, если ты при этом не формируешь вооруженные отряды, вполне законно) пока не распространилась на корпорации. «Пока», потому что суды своего слова не сказали. Но зато свою критическую позицию в отношении политики американских интернет-сервисов уже высказали Ангела Меркель, власти Франции, представители ЕС, Алексей Навальный и рынок акций.

Тем временем, началась глобальная война интернет сервисов. Павел Дуров воспользовался моментом для очередной атаки на WhatsApp (2 млрд пользователей) - основного конкурента Telegram (0,5 млрд пользователей).

Дональд Трамп вроде бы завел Telegram-канал. Его примеру последовал Реджеп Эрдоган. Канал второго сразу получил авторизованную галочку - таких среди российских каналов всего несколько - самого Дурова, у Александра Плющева, Юрия Дудя, TJournal и Сталингулага. Причем последний получил галку лично от Дурова как жест поддержки после наезда дагестанской полиции.

Основная аудитория Telegram сегодня - в Индии и Индонезии, был бурный рост в Южной Америке. Приход трампистов и турок вслед за своими лидерами рискует создать довольно четкий политический окрас аудитории мессенджера. Добавьте сюда объявленную реабилитацию Telegram в России, открытие каналов Роскомнадзора и тд.

ЕС недавно обвинил Telegram в поощрении пиратского контента. Американский журнал Politico поставил Дурова на первое место в рейтинге «подрывников».

Пользователи Telegram уже всерьез обсуждают риски исключения приложения из AppStore и настраивают свои айфоны. После удаления приложений Parler такой сценарий уже не выглядит нереалистичным. С этим же связан анонс веб-версии Telegram для Safari.

Конкурентная борьба Telegram быстро выходит на внешнеполитический уровень, где с одной стороны Apple, Facebook, Twitter и администрация Джо Байдена, а с другой, Telegram, Signal (также фиксирующий резкий рост новых пользователей), Навальный, Трамп, Меркель, Кремль и Эрдоган.

Этот новый мир продолжает удивлять.

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