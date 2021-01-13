После массового отравления детей в Буйнакске возбудили уголовное дело

В Дагестане после отравления десятков детей возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Как сообщают в СК, с 9 по 12 января детскую больницу Буйнакска обратились 55 детей от 1 года до 16 лет с признаками пищевого отравления. У них наблюдалось повышение температуры, сопровождающееся рвотой и диареей. Предварительно причиной отравления могла стать питьевая вода.

«Интерфакс» со ссылкой на Минздрав Дагестана пишет, что с отравлением госпитализирован уже 71 человек, в том числе 61 ребенок.