Премьер Эстонии ушел с поста на фоне коррупционного скандала

В Эстонии глава правительства и лидер Центристской партии Юри Ратас на фоне подозрений по уголовному делу о выдаче льготного госкредита компании Porto Franco объявил об отставке с поста премьер-министра. «Обнародованные сегодня подозрения прокуратуры не означают, что кто-то однозначно виноват, но они неизбежно бросают серьезную тень на всех сопричастных. В такой ситуации кажется однозначно правильным уходом в отставку дать возможность пролить свет на все обстоятельства и достичь ясности. В условиях политического и общественного спокойствия», — сообщил Ратас в Facebook.



Как передает РБК, 12 января, охранная полиция Эстонии сообщила о подозрениях в совершении преступления в отношении генерального секретаря Центристской партии Михаила Корба, советника министра финансов Керсти Крахт и бизнесмена Хиллара Тедера. По данным полиции, Тедер и Корб договорились, что бизнесмен пожертвует Центристской партии до местных выборов до €1 млн. Взамен Корб якобы должен был повлиять на мэрию Таллина, чтобы она предоставила связанной с Тедером фирме Porto Franco возможность построить подъездные дороги к строящемуся в Таллине объекту по льготной цене.



Советника министра финансов Керсти Крахт подозревают в том, что она договорилась с Тедером использовать свое влияние в министерстве, чтобы получить положительное решение по заявке Porto Franco. Помимо этого, чиновница якобы пообещала добиться более выгодных условий по выдаче кредита. По данным эстонской полиции, за свои услуги Крахт должна была получить от Тедера взятку, однако передача денег не состоялась из-за задержания бизнесмена и Крахт. Последние также подозреваются в соглашении об отмывании денег, заключенном с целью сокрытия передачи взятки.

