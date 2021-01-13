Пенс отказался отстранять Трампа

Вице-президент США Майк Пенс отверг требование демократов использовать 25-ю поправку к Конституции для отстранения Дональда Трампа от власти. Резолюцию, требующую этого, Палата представителей приняла незадолго до полуночи во вторник, передает Би-би-си. Она призывает вице-президента использовать право, предоставленное ему 25-й поправкой к Конституции, чтобы «объявить о том, что уже очевидно шокированным гражданам: президент не может успешно исполнять свои обязанности».

Но еще за несколько часов до одобрения документа Пенс заявил, что не собирается поддерживать резолюцию. В письме на имя спикера Палаты представителей он сообщил, что он не считает, что использование этой поправки будет соответствовать интересам государства и положениям Конституции США. Он призвал законодателей не создавать «ужасный прецедент».

Теперь демократы намерены инициировать процедуру импичмента. Провести вторую по счету процедуру по отстранению Трампа от власти демократы собираются оперативно: обсуждение начнется в среду в 9 часов утра, и еще до 13:00 по времени Вашингтона законодатели могут провести голосование.