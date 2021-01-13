Главу штаба Навального в Краснодаре обвинили в оскорблении президента за слова «Путин — экстремист»

Полиция в Краснодаре возбудила административное дело о неуважении к власти против координатора местного штаба Навального Анастасию Панченко. Как передает Znak.com, поводом стал ее комментарий к посту Навального в Instagram, где она называет Владимира Путина «экстремистом» и «врагом».

Панченко грозит штраф до 100 тыс. руб. Свою вину она не признает. Панченко ходатайствовала о лингвистической экспертизе, так как не считает слова «экстремист» и «враг» оскорблениями. «Экстремист — это не оскорбительное слово по своей сути, это констатация факта», — заявила активистка.

В августе экс-главу краснодарского штаба Навального Льва Гяммера оштрафовали на 80 тыс. руб. за критику Путина. Он в видеоролике о поправках в Конституцию заявил, что «Путин — это война», «Путин — это политические заключенные и заказные убийства», «Путин — это бесконечная ложь и вранье, воровство и беспредел», «Путин — это гибель для России».