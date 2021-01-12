Роскомнадзор составил восемь протоколов на СМИ-«иноагенты» за отсутствие маркировки

Роскомнадзор составил первые восемь протоколов за неисполнение СМИ, выполняющими функции иностранного агента, требований закона о маркировке распространяемой ими информации. Протоколы составлены из-за отсутствия маркировки на четырех сайтах, говорится в сообщении ведомства. Решения о штрафах примет мировой суд.

Юридическим лицам грозит штраф в 500 тыс. руб., для должностных — 50 тыс. руб.

В конце 2020 года Роскомнадзор сообщал, что в январе 2021 года выпишет 18 протоколов в отношении проектов корпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», а также руководителя «Русской службы Радио Свобода» Андрея Шарого. Если суд согласится с Роскомнадзором, общая сумма штрафов может достигнуть 4,95 млн руб.

В реестр СМИ-иноагентов включены «Голос Америки», корпорация «Радио Свобода/Свободная Европа» и восемь ее проектов: «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), «Сибирь.Реалии», «Фактограф», «Север.Реалии» и телеканал «Настоящее время», а также ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода». 21 декабря в реестр Минюста также было включено чешское информационное агентство «MEDIUM-ORIENT». 28 декабря в тот же реестр СМИ попали: правозащитник Лев Пономарев, журналисты Людмила Савицкая, Сергей Маркелов, Денис Камалягин и фемактивистка Дарья Апахончич.