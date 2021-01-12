Алексей Макаркин об отказе банков сотрудничать с Трампом

Deutsche Bank намерен простить Дональду Трампу долг в размере $300 млн, чтобы как можно скорее разорвать все контакты с ним. Прекратить сотрудничество с Трампом намерен и нью-йоркский Signature Bank, в совет директоров которого в прошлом входила дочь президента Иванка Трамп. Signature выпустил заявление, в котором призвал Трампа уйти с поста главы государства в интересах страны. После беспорядков в Вашингтоне 6 января Signature закрыл два личных счета Трампа, на которых было около $5,3 млн.

До этого три крупнейших банка США - JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Citigroup - временно отказались жертвовать собственные средства и деньги сотрудников американским политикам, независимо от их партийной принадлежности. Понятно, что банки не хотят быть обвиненными политической ангажированности и не хотят отказывать в поддержке только одной партии. Но фактически это предупреждение республиканцам, что Трамп слишком токсичен, и дальнейшая идентификация с ним может ударить по партийному бюджету. В то же время для демократов это решение не очень опасно – токсичного эффекта в их случае нет, выборы прошли, следующие только осенью 2022-го, поэтому в столь значительном финансировании они не нуждаются.

Таким образом Трампа блокируют не только в социальных сетях, но и в деловом мире. Фактически его выталкивают из политической жизни, стимулируя республиканцев к изгнанию Трампа – что не означает заката «трампистских» идей (просто их могут выражать более системные и предсказуемые политики). Трамп в этой ситуации может начать битву за партию – это угрожает сильнейшим внутренним конфликтом. Может начать создавать новую партию – и расколет республиканский электорат. Оба этих варианта выгодны демократам перед непростыми промежуточными выборами 2022 года.

могут надеяться на третий сценарий – Трамп отходит в сторону, партия не проявляет публичной жесткости в его отношении, спонсоры постепенно возвращаются. Но захочет ли Трамп стать таким альтруистом для партии, которая уже начала дистанцироваться от него? Тем более, что противники будут стремиться добить Трампа – а обороняться ему выгоднее в качестве действующего политика, а не отставника, общественный интерес к которому существенно снизится.

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