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Мосгорсуд смягчил наказание двум осужденным по делу «Нового величия»

12.01.2021

Мосгорсуд изменил приговор двум фигурантам дела «Нового величия». Как сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, на три месяца суд сократил сроки заключения для Руслана Костыленкова и Петра Карамзина.

Вячеславу Крюкову, Максиму Рощину, Дмитрию Полетаеву, Марие Дубовик и Анне Павликовой приговор оставили в силе.

По делу «Нового величия» всего проходили десять человек. Они обвинялись в создании экстремистского сообщества. 6 августа суд вынес приговор семерым фигурантам. Руслан Костыленков получил семь лет колонии. Петра Карамзина приговорили к шести с половиной годам заключения, Вячеслава Крюкова к шести годам. Еще четверо получили условные сроки: Дмитрий Полетаев и Мария Дубовик — по шесть лет, Максим Рощин — шесть с половиной лет, Анна Павликова — четыре года.

Участников «Нового величия» задержали весной 2018 года, некоторые из них тогда были несовершеннолетними. Следствие сочло, что они создали организацию для подготовки конституционного переворота, и в том числе для этого выезжали в Подмосковье с охотничьими карабинами и даже коктейлями Молотова. Сами задержанные рассказывали, что идея создать организацию принадлежала некоему Руслану Д. Адвокаты говорили, что это — провокатор или осведомитель центра «Э». 

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