Twitter заблокировал около 70 тысяч аккаунтов сторонников QAnon

После беспорядков в Вашингтоне сеть микроблогов Twitter заблокировала более 70 тысяч аккаунтов за распространение теории заговора QAnon, согласно которой президент США Дональд Трамп противостоит обществу сатанистов и сексуальных эксплуататоров, куда входят лидеры демократов.

«Учитывая события в Вашингтоне и повышенный риск причинения вреда, мы начали приостанавливать работу тысяч учетных записей, которые в основном были предназначены для обмена контентом QAnon», — сказано в блоге Twitter.

Согласно теории QAnon, миром управляет общество сатанистов, выступающее против Трампа и занимающееся сексуальной эксплуатацией детей. В это общество якобы входят многие высокопоставленные демократы, включая Хиллари Клинтон, Барака Обаму и Джорджа Сороса, а также голливудские звезды и религиозные деятели.