Поставок вакцины Pfizer в Россию не ожидается

Вакцина от коронавируса производства компаний Pfizer и BioNTech в 2021 год в Россию, скорее всего, не поступит, так как на государственном уровне закупок препарата не планируется. Об этом «Интерфаксу» сообщили несколько источников на фармрынке и в госструктурах.

«Pfizer не обращалась к российскому регулятору за сертификацией и регистрацией своей вакцины от COVID-19 на территории РФ. На госуровне закупок их препарата не планируется, никаких переговоров с ними не ведется», — сказал один из собеседников агентства.

В пресс-службе Pfizer между тем говорят, что компания в 2021 году будет поставлять эту вакцину только по уже заключенным государственным соглашениям. Без таких договоренностей поставка в Россию через частные клиники пока невозможна.

Эффективность вакцины от COVID-19 от Pfizer и BioNTech по итогам финального этапа клинических испытаний составила 95%. Она активно применяется в Северной Америке, странах ЕС, Израиле и ряде других стран.