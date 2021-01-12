Два банка отказались от работы с Трампом

Deutsche Bank AG и Signature Bank, услугами которых активно пользовался президент США Дональд Трамп, прекращают с ним отношения после беспорядков в Капитолии США. Об этом пишет Bloomberg.

Немецкий банк решил не вести больше никаких дел с Трампом и его компанией. Между тем он должен кредитору из Франкфурта более $300 млн. Нью-йоркский Signature Bank, долгое время обслуживающий семью президента, закрывает два личных счета, на которых Трамп держал около $5,3 млн. Signature Bank был одним из главных баков для Трампа и его ближайшего окружения — дочери Иванки Трамп, ее мужа Джареда Кушнера и адвоката Майкла Коэна. В 2011 году банк назначил Иванку своим советником, но через пару лет она ушла из него.

Банки прекращают связи с президентом после того, как на прошлой неделе он призвал участников митинга пойти маршем на Капитолий, где активисты штурмовали здание и прервали подтверждение результатов голосования коллегии выборщиков.