Ученые отказываются выполнять закон о просветительской деятельности

Более 40 ученых и популяризаторов науки, среди которых Михаил Гельфанд, Борис Штерн, Александр Эткинд и другие, подписали декларацию о неприемлемости законопроекта о просветительской деятельности.

«Этот документ создает правовую базу для лицензирования и иных способов регламентации любой просветительской деятельности. Налицо попытка государства взять под контроль свободу распространения знаний. У нас нет сомнений в том, что принятие Законопроекта № 1057895-7 крайне негативно скажется на развитии науки, культуры и технологий в нашей стране», — говорится в заявлении.

Сама постановка вопроса о лицензировании или иной регламентации просветительской деятельности со стороны государственных структур глубоко оскорбительна для нас, пишут его авторы. В случае принятия законопроекта они намерены продолжить заниматься просветительской деятельностью, не признавая правомочности тех ограничительных мер, которые могут быть введены на основе этого закона. Подписавшие декларацию не станут обращаться за каким-либо видом лицензии и не будут предоставлять предварительные тексты выступлений или презентаций для согласования с государственными органами.

В своем заявлении они требуют немедленного отзыва «этого позорного законопроекта» из Государственной Думы.