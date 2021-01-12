Владимир Гельман: Seeing like a Russian state

Российское правительство утвердило «План фундаментальных и поисковых научных исследований на 2021-2030 годы». Этот документ интересен как набор представлений российского государства о том, что именно оно считает своими приоритетами в разных науках. «Политические науки», согласно нему, делятся на «политологию» (sic!), «мировую экономику» (ага!), «международные отношения» и «регионоведение». При этом приоритетами «политологии» являются «морально-политическая регуляция современных обществ» (духовные скрепы?) и «пропагандистский (контрпропагандистский) дискурс в условиях цифрового общества» (а то!), «сравнительная политология» является частью «международных отношений» (ну и ну!), а в «регионоведении» приоритетами выступают изучение Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, зато не нашлось места ни американистике, ни изучению Европы (знать своего врага уже и не обязательно). «Демократия в глобализирующемся мире» почему-то оказалась приоритетом для «юридических наук». В целом приоритеты (не только в «политических науках», но и в других) сформулированы либо предельно размыто до бессмысленности («проблемы идентичности»), либо замысловато – например, «комфортная юрисдикция для глобального технологического лидерства Российской Федерации» (это, видимо, то, что Путин обозначил словом «цап-царап»). Про другие дисциплины не скажу, а с точки зрения политических наук план, скорее, бесполезный, нежели вредный: можно было ожидать гораздо худшего…

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