Политолог Григорий Голосов о сходстве России и Руанды

В базах данных, которые мне приходится создавать в исследовательских целях, вслед за Россией обычно идет Руанда. И не только по алфавиту: сходство политических режимов - просто поразительное. Как и Путин, нынешний лидер Руанды Кагаме стал президентом в 2000 году. В 2017 году он, предварительно изменив конституцию, позволил себе избраться на третий 7-летний срок, до 2024, с возможностью потом избраться дважды на сроки по 5 лет, т.е. до 2034. Конфигурация партийной системы практически идентична российской: большинство мест в местной думе принадлежит партии Кагаме, а у легальной оппозиции 13 из 80 мест, причем почти половина из этих 13 - у местных левых, а главная партия легальных либералов, "Демократическая зеленая", очень напоминает "Яблоко". Руанда активно участвует в политической жизни соседних стран, иногда - на паях с Россией. Скажем, в Центрально-Африканской Республике сейчас не только "советники" от Путина/Пригожина, но и руандийские войска. В Петербурге мне не раз попадались на улице чернокожие курсанты в российской форме, но с руандийскими шевронами. Подобное тянется к подобному.

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