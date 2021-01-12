Троих крымскотатарских активистов приговорили по делу о запрещенной в РФ «Хизб ут-Тахрир»

Южный окружной военный суд вынес приговор трем жителям Крыма по делу о попытке насильственного захвата власти в России и о создании ячейки «Хизб ут-Тахрир»*, организации признанной в России террористической и запрещенной. Энверу Омерову назначили 18 лет заключения, Айдеру Джаппарову — 17 лет, Ризе Омерову — 13 лет. Все трое будут отбывать срок в колонии строгого режима, при этом первые два года — в тюрьме, передает «Интрефакс».

Их задержали сотрудники ФСБ 10 июня 2019 года. По версии следствия, Энвер Омеров и Джаппаров в 2017 году организовали на территории крымского города Белогорска ячейку «Хизб ут-Тахрир», в ее состав входил также сын Омерова. Следствие считает, что они склоняли местное население к участию в террористической организации, а также вели скрытную антиконституционную деятельность, направленную на создание благоприятных условий для насильственного захвата власти и насильственного изменения конституционного строя РФ.

* «Хизб ут-Тахрир» — признана террористической организацией и запрещена в России.