Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США

Мессенджер Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США на фоне блокировки президента Дональда Трампа в Facebook и Twitter. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на данные компании Sensor Tower, передает «КоммерсантЪ».

С 6 по 10 января Telegram в США скачали около 545 тыс. раз. Это почти в три раза больше, чем в аналогичный период на прошлой неделе.

Twitter ранее навсегда заблокировал аккаунт Трампа из-за риска использования сервиса для дальнейшего подстрекательства. Аккаунты президента США также на заблокировали Facebook, Snapchat, Twitch.