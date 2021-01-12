«Золотые паспорта» Мальты получили около 300 выходцев из стран бывшего СССР

Правительство Мальты опубликовало список участников государственной программы по получению гражданства в обмен на инвестиции. Всего в нем более трех тысяч обладателей «золотых паспортов», получивших их в 2019 году, и не менее 300 — из стран бывшего СССР. Как отмечает Forbes, среди них полные тезки известных российских бизнесменов и подтвердивший РБК свое мальтийское гражданство миллиардер, основатель и совладелец компании по производству стройматериалов «Технониколь» Сергей Колесников.

Среди полных тезок известных российских бизнесменов есть тезки акционера компании «Вертикаль», оператора инфраструктуры для размещения оборудования сотовой связи Георгия Чумбуридзе; совладельца «Валента Фарм», производителя ингавирина и феназепама Антона Стрекалова; гендиректора энерготрейдера «Русэнергосбыт» Андрея Зиновьева; основателя и совладельца сети магазинов товаров для ремонта «Петрович» Андриана Мельникова; сына экс-президента «Роснефти» Сергея Богданчикова Алексея (бывший вице-президент НОВАТЭКа, сейчас — совладелец компании DataPro, которая занимается развитием дата-центров); одного из основателей девелопера ЛСР Георгия Ведерникова.

Ранее в списках получателей мальтийского гражданства также встречались имена состоятельных россиян и их полных тезок: основателя «Яндекса» Аркадия Воложа с родственниками, владельца О1 Group Бориса Минца с семьей, основного владельца «Шоколадницы» Александра Колобова и других.

Мальта одобрила программу выдачи «золотых паспортов» в конце 2013 года. Для получения гражданства требуется внести €650 тыс. в национальный инвестиционный фонд и €150 тыс. в экономику страны, а также приобрести или арендовать недвижимость на ее территории. В январе 2019 года Еврокомиссия представила доклад, в котором отметила, что программы «золотых паспортов» и «золотых виз» создают риски с точки зрения отмывания денег, коррупции и уклонения от уплаты налогов.