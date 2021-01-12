Шаман Габышев сообщил о новом походе в Москву

Называющий себя якутским шаманом Александр Габышев сообщил, что в марте он и его соратники вновь отправятся в поход на Москву. В обращении, размещенном на YouTube-канале «Новости регионов», Габышев отмечает, что его сторонники поедут на машинах, а сам он выйдет из Якутска на белом коне.

Александр Габышев в марте 2019 года начал поход на Москву с целью «изгнать» Владимира Путина. Его задержали на границе Бурятии и Иркутской области и завели дело о публичных призывах к экстремистской деятельности. В мае этого года медики выдали заключение об опасности Габышева для себя и окружающих. Некоторое время он провел в психдиспансере.