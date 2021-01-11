ФБР предупредило о вооруженных протестах в США

Вооруженные протесты планируются в 50 столицах штатов с 16 по 20 января, а также в Капитолии с 17 по 20 января, говорится в бюллетене ФБР, полученном ABC News.

Yahoo News пишет, что акции готовят правые экстремисты, а также отмечает, что отчет ФБР выпустило 29 декабря, за неделю до того, как сторонники президента США Дональда Трампа взяли штурмом Капитолий. 6 января они ворвались в здание Конгресса, желая сорвать утверждение победы на президентских выборах Джо Байдена.

Предупреждение бюро основано на информации, предоставленной так называемыми «совместными источниками».