Палата представителей США рассмотрит вопрос об импичменте Трампа

Голосование об импичменте президента США Дональда Трампа состоится в среду, ожидает председатель комитета по регламенту Палаты представителей Джим Макговерн. По его мнению, импичмент будет утвержден, передает «Ъ» сообщение Reuters.

Макговерн считает, что на сегодняшнем заседании республиканцы будут возражать против резолюции с требованием к вице-президенту Майку Пенсу применить 25-ю поправку к Конституции США и отстранить Дональда Трампа от власти. В этом случае комитет передаст вопрос о резолюции на общее голосование палаты, а затем поставит на голосование другую резолюцию — уже об импичменте.

Вопрос о втором импичменте Трампа был поднял после того, как его сторонники ворвались в здание Конгресса США в попытке сорвать утверждение победы Джо Байдена на выборах президента. В результате беспорядков погибли пять человек, более 50 были задержаны, возбуждено 25 уголовных дел о внутреннем терроризме.

В проекте резолюции об импичменте президент обвиняется в подстрекательстве к восстанию. В документе говорится, что «президент Трамп поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и правительственные институты», он останется «угрозой национальной безопасности, демократии и Конституции».