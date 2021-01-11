В Швеции россиянам вынесли приговор за покушение на критикующего Кадырова блогера

Двум россиянам в Швеции вынесли приговор по делу о покушении на оппозиционного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, который покинул родину из-за конфликта с родственниками Рамзана Кадырова. Как пишет Znak.com, по решению Окружного суда шведского города Евле, Руслан Мамаев приговорен к десяти годам лишения свободы, его сообщница Эльмира Шапиаева — к восьми годам. Они также должны выплатить пострадавшему блогеру в качестве компенсации 140 тыс. шведских крон.

Прокурор Пер Линдквист на суде подчеркнул, что все следы расследования ведут в Грозный, а обвиняемые связаны с властями Чечни. Следствие пришло к выводу, что причиной нападения на Тумсо Абдурахманова стала критика бывшего президента Чечни Ахмата Кадырова и нынешнего главы республики Рамзана Кадырова.

В феврале 2020 года Тумсо Абдурахманова госпитализировали в Польше после нападения – его пытались убить молотком, пока он спал в своей квартире. Абдурахманов в Польше пытался получить убежище. Он получал угрозы после объявления ему спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым кровной мести за то, что блогер назвал предателем первого президента Чечни Ахмата Кадырова.