В Госдуму внесли законопроект о госзащите для военных и полицейских

Депутаты Александр Хинштейн и Василий Пискарев внесли в Госдуму законопроект, который позволяет обеспечивать госзащиту всем полицейским, военным, сотрудникам Росгвардии и Службы внешней разведки.

По действующему закону госзащиту могут получать прокуроры, следователи, судьи и сотрудники ФСБ, а что касается сотрудников МВД, СВР, Росгвардии и военных, то для них прописаны ряд требований, пишет «Медиазона». Это борьба с терроризмом, участие в спецоперациях и другие. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что поправки должны устранить это неравенство.