Маша Слоним о блокировке Трампа в Twitter

Прочитав за выходные сотни постов, комментариев и заметок об отлучении президента (еще) Трампа от Twitter, я поняла, что вопрос, цензура ли это или правомочное действие частной корпорации (ий) - это вопрос веры, и спорить на эту тему бесполезно. Я верю в то, что это не цензура, многие считают это цензурой. Всё, точка!

Моя мама, родившаяся в 1918 году, сетовала в начале этого века, что ее никто не спрашивал, хочет она жить в 21 веке или нет. Тем не менее, она прожила в этом веке 11 лет. Компьютером пользоваться не научилась, не хотела, но вполне успешно освоила кнопочный телефон.

На 21 году 21 века мы оказались в дивном новом мире, мы можем пользоваться соцсетями и платформами, придуманными умными мальчиками и девочками. Я уверена, что, если моя мама, родившаяся в начале прошлого века, смогла освоить кнопочный телефон, то среди 70 с лишним миллионов подписчиков Трампа найдутся те, кто смогут придумать и создать социальные сети под себя и своего героя. И пользоваться ими в свое удовольствие.

"Twit” на слэнге, это "дурак", а twitter - птичий крик.

Кстати о птичках - может, вернуться к почтовым голубям?

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