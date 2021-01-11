Байден выдвинул на пост главы ЦРУ бывшего посла в России

Избранный президент США Джо Байден предложил на пост директора ЦРУ Уильяма Бернса, который с 2005 по 2008 годы был послом в России. Об этом сообщает CNN, отмечая, что Бернс станет первым выходцем из Госдепа во главе внешней разведки.

Бернс является президентом Фонда Карнеги. Он занимал должность заместителя госсекретаря в администрации Барака Обамы, был послом в России при Джордже Буше. Всего он проработал на дипломатических должностях более трех десятилетий.

В заявлении команды Байдена Бернса называют «непревзойденным профессионалом», который готов позаботиться о национальной безопасности, «будь то кибератаки, исходящие из Москвы, вызов, который представляет Китай, или угроза терроризма».