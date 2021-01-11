В Москве задержали пришедших на оглашение приговора Азату Мифтахову

Возле Головинского суда Москвы, где должно было состояться оглашение приговора нескольким анархистам по делу о разбитом окне в офисе «Единой России», задержали восемь человек. Как сообщает «ОВД-Инфо», среди задержанных фигуранты «московского дела» Самариддин Раджабов и Владислав Барабанов.

Также в отдел увезли Светлану Новоселову — одну из участниц группы поддержки, скандировавших «Свободу!», корреспондента «Вестника Бури Originals» Кирилла Украинцева, гражданских активистов Дмитрия Иванова, Матвея Александрова и Владимира Василенко, Александра Федорова.

Фигуранты дела о разбитом окне в офисе «Единой России» — Азат Мифтахов, Елена Горбань, Андрей Ейкин. Прокурор запросил по статье о хулиганстве (ст. 213 УК) Ейкину и Горбань 2 и 4 года условно, а Мифтахову — 6 лет колонии общего режима. По версии следствия, 30 января 2018 года они разбили окно в офисе «Единой России» и кинули туда дымовую шашку. Суд сегодня перенес оглашение приговора на 18 января.