Пашинян и Алиев приехали в Москву на переговоры с Путиным

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян сегодня впервые встречаются лично после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе, переговоры проходят в Москве при участии президента России Владимира Путина. На встрече обсуждаются дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем, в частности, экономические аспекты постконфликтного урегулирования, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Путин также проведет отдельные беседы с главами Азербайджана и Армении.

Утром в Ереване сотрудники полиции задержали несколько человек при попытке сторонников оппозиции помешать Пашиняну вылететь в Москву. Несколько десятков людей перекрыли дорогу к ереванскому аэропорту, пытаясь препятствовать проезду кортежа главы правительства.