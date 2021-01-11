В Чечне заложили мечеть имени Рамзана Кадырова

В Чечне появится мечеть имени главы республики Рамзана Кадырова. Как утверждает телеканал «Грозный ТВ», присвоить имя Кадырова мечети решили жители региона.

«Новую мечеть по многочисленным просьбам жителей республики решено назвать именем Рамзана Кадырова. Вопреки его желанию. Рамзан Кадыров был категорически против этой идеи, однако общественность, духовенство и соратники главы сошлись в едином мнении, что на территории города Грозного должна быть святыня носящая имя мусульманина, посвятившего всю свою жизнь служению народу, а также строительству огромного количества мечетей», — сообщает канал.

По данным СМИ, в Чечне 346 улиц, переулков и микрорайонов названы в честь членов семьи Рамзана Кадырова.