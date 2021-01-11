В России начали испытывать вакцину «Спутник Лайт»

Центр имени Гамалеи открыл клинические испытания вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в трех медцентрах на 150 добровольцах. Как передает «Интерфакс», новую вакцину будут проверять до конца года в Первом Московском госмедуниверситете имени Сеченова и двух центрах в Петербурге — Научно-исследовательском центре «Эко-безопасность» и Научно-исследовательском институте гриппа имени Смородинцева.

17 декабря президент Владимир Путин говорил, что изучается возможность создать лайт-вариант вакцины с эффективностью 85%, которой можно будет привить от коронавируса сразу десятки миллионов человек. Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург пояснял, что запуск лайт-вакцины — это «способ сбить волну заболеваемости, и особенно смертности, когда просто-таки невозможно сразу же произвести нужное количество двухкомпонентной вакцины».

Лайт-вакцина будет представлять собой один из двух компонентов вакцины «Спутник V», прививка с помощью которой делается в два этапа. Иммунитет после введения лайт-вакцины будет сохраняться менее длительный срок — на протяжении трех-четырех месяцев.

