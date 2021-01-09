Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа

Сеть микроблогов Twitter окончательно заблокировала аккаунт действующего президента США Дональда Трампа из-за опасений, что он будет использовать сервис для подстрекательства к насилию.

«После тщательной проверки последних твитов, отправленных с аккаунта Дональда Трампа, и того, как они воспринимаются в Twitter и за его пределами, мы навсегда заблокировали аккаунт из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию», — говорится в блоге компании.



7 января Twitter временно заблокировал аккаунт Трампа за сообщения, в которых он вновь говорил о «краже голосов» на президентских выборах. Позже аккаунт был разблокирован, но 8 января президент писал, что не допустит неуважения к миллионам своих избирателей, а в другом, что не пойдет на инаугурацию Джо Байдена.

Администрация Twitter сочла, что эти твиты, «вероятно, вдохновят других на повторение актов насилия, имевших место 6 января, и что существует множество индикаторов того, что они принимаются и воспринимаются как поощрение к этому».

Так, заявление Трампа о том, что он не будет присутствовать на инаугурации, принимается рядом его сторонников как дополнительное подтверждение того, что выборы не были законными. А использование слов «американские патриоты» для описания некоторых из его сторонников также интерпретируется как поддержка тех, кто совершал насильственные действия у Капитолия. Упоминание о том, что сторонники президента «не будут подвергаться неуважению или несправедливому обращению в любом виде или форме!!!» интерпретируется как еще один признак того, что Трамп не планирует способствовать «упорядоченному переходу» власти, пояснили в Twitter.

Трамп в ответ заявил, что подумает о создании «новой платформы в ближайшем будущем». Но эти твиты, опубликованные в официальном аккаунте президента, были удалены. Позже был заблокирован и аккаунт избирательной кампании Трампа.