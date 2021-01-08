Андрей Зубов: Конец Трампа оказался некрасивым

Такого в Соединенных Штатах еще не было. Столь явная попытка меньшинства навязать свою волю большинству силой. И мы все слышали слова президента Трампа, призвавшего своих сторонников идти на Капитолийский холм и силой принудить Конгресс отменить результаты выборов. Все мы знаем, к чему это привело.

Значительная часть сотрудников Трампа уже подала в отставку или отмежевалась от президента, включая и вице-президента Пенса. Обе палаты Конгресса решительно утвердили результаты выборов и даже часть депутатов, которая собиралась поддерживать Трампа, теперь голосовала за утверждение этих результатов. Министр обороны заявил, что следует Конституции (т.е. отказался слепо подчиняться верховному главнокомандующему).

В результате вчерашних событий Дональд Трамп перестал представлять половину Америки, и его поддержка сократилась до сравнительно небольшого слоя маргиналов, среди которых, увы, звучит и русская речь (что вчера было слышно в хронике штурма).

Конец - делу венец. Конец Трампа оказался некрасивым. Даже позорным. Из лидера консервативной Америки он в одночасье превратился сам в ультра-правого маргинала, заняв почетное место рядом с Мари Лепэн, Альтернативой для Германии и иными подобным политическими образованиями в демократических странах.

Демократия предполагает возможность для меньшинств свободно высказывать свое мнение и вести агитацию своих взглядов, если они не человеконенавистнические, но она не позволяет навязывать свои взгляды силой. Силой обладает всегда большинство и эта сила может защитить и себя от поползновений радикальных меньшинств, и иные меньшинства в их праве оставаться самими собой и свободно позиционировать себя.

Как раз сейчас Американская демократия доказала всему миру эту свою силу. Штурм был остановлен, Конгресс принял решение о подтверждении результатов выборов. В тех штатах, где было стали призывать уничтожать архив избирательных бюллетеней, восстановлен порядок и эксцессов не произошло.

Для всего демократического мира это урок - демократия нуждается в защите и если надо, ее следует защищать силой. Уверен, за вчерашними событиям последует тщательное расследование и судебные процессы. Очень возможно, они не минуют и Дональда Трампа. Не исключено, что во вчерашних событиях обнаружат и зарубежный след. Но всё это впереди.

А сейчас очень смешно слышать разглагольствования Марии Захаровой об архаизме американской политической системы, о несовершенстве их системы избирательной. Смешно слышать и тирана Лукашенко, объяснявшего народу Белоруссии, что нигде нельзя свергать власть силой.

Полноте, американская система архаичной демократии именно сейчас показала свою действенность и силу, устояв против удара, который ей нанесла высшая государственная власть республики. Такую власть действительно нельзя свергать, да и, как оказалось, не свергнешь. А вот тиранию, изолгавшую выборы, разрушившую конституцию, убивающую и избивающую своих политических противников и мирных граждан, свергать и нужно, и должно - ее свержение и есть защита демократии.

Для Соединенных Штатов именно пресечение мятежа, как назвал нынешние события избранный президент Байден, это явление силы демократии. А для тираний, ныне злорадствующих над Америкой, как раз их свержение - есть залог политического освобождения и восстановление демократии. И победа сегодня демократии в Америке, подавление мятежа, приближает конец многих диктатур, будь то в России, Китае, Казахстане, Белоруссии, Сирии или Венесуэле.

Поэтому события 6 января в Вашингтоне - не позор Америки, но слава ее и надежда для всех нас.

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