NYT: Трамп обсуждал вопрос о самопомиловании

Президент США Дональд Трамп обсуждал со своими помощниками вопрос о помиловании самого себя. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники. Это может стать «одним из самых экстраординарных и непроверенных» способов использования президентской власти в истории Америки, отмечает газета.

В нескольких беседах после президентских выборов Трамп сказал советникам, что рассматривает возможность помилования, а в других случаях спрашивал, следует ли ему сделать это и каковы будут последствия с юридической и политической точки зрения.

«Г-н Трамп продемонстрировал признаки того, что его интерес выходит за рамки пустых размышлений. Он долгое время утверждал, что имеет право простить себя, и его опрос мнений помощников, как правило, является признаком того, что он готовится к достижению своих целей. Он также все более убежден в том, что его предполагаемые враги будут использовать правоохранительные органы, чтобы преследовать его после того, как он оставит свой пост», — пишет NYT.

Ранее ни один президент не миловал себя, так что законность этого никогда не проверялась в системе правосудия, а ученые-правоведы расходятся во мнениях относительно того, признают ли это суды. Но они согласны с тем, что президентское помилование может создать новый опасный прецедент для президентов, которые в одностороннем порядке заявят, что они выше закона, и оградят себя от ответственности за любые преступления, которые они совершили на своем посту.

Трамп в отличие от любого другого президента, использовал свое право помилования, чтобы помогать союзникам и продвигать свои собственные политические планы. Из 94 помилований и смягчений наказания, предоставленных Трампом, 89% были предоставлены людям, которые были связаны с ним лично, помогали ему политически или чьи дела находили отклик у него.

Единственным президентом США, получившим помилование, был Ричард Никсон. Через месяц после того, как он покинул свой пост, его бывший вице-президент, президент Джеральд Форд, простил ему все преступления, которые он совершил на своем посту. В то время этот шаг подвергся широкой критике.

Министерство юстиции в августе 1974 года заявило в кратком заключении, всего за четыре дня до отставки Никсона, что «кажется», что президенты не могут прощать себя «в соответствии с фундаментальным правилом, согласно которому никто не может быть судьей в своем собственном деле». Но президент не связан этим мнением, и ничто не мешает Трампу подписать себе помилование.