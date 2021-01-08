Госкомпании обязали отчитываться о достижении ключевых показателей эффективности

Российские госкомпании будут публиковать информацию о достижении ключевых показателей эффективности, отражающих результативность их работы. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин. В отчеты необходимо включать перечень ключевых показателей эффективности и порядок их расчёта, плановые и фактические показатели, причины отклонения от заданных значений.

КПЭ разделят на две группы: финансовые, характеризующие прибыльность организации, и отраслевые, связанные с национальными целями развития. К первой группе относятся коэффициенты рентабельности инвестированного или собственного капитала, динамика выручки, доход акционеров. Ко второй — количество созданных рабочих мест, объем привлеченных инвестиций, бюджетная эффективность, вклад в несырьевой неэнергетический экспорт, сообщили в правительстве.