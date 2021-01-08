На Украине начал действовать масштабный локдаун

С 8 января на Украине из-за коронавируса начал действовать жесткий карантин, который продлится 17 дней. Как сообщает «Громадское», в стране закрываются школы и вузы. Кафе, бары, рестораны и другие заведения питания будут работать только на вынос. Запрещена работа кинотеатров, театров и других культурных заведений, а также ТРЦ. Закрылись фитнес-залы, бассейны, непродовольственные рынки, запрещены массовые мероприятия.

За минувшие сутки, 7 января, коронавирус обнаружили у 5 676 жителей Украины. 83 человека умерли. С начала пандемии в стране коронавирус подтвердили у 1 105 169 человек. 19 588 — умерли от осложнений.