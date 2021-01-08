Boeing выплатит $2,5 млрд за сокрытие информации о 737 MAX

Компания Boeing согласилась выплатить $2,51 млрд за урегулирование уголовного дела с Министерством юстиции США, которое обвиняло корпорацию в сокрытии информации о самолете 737 MAX. Об этом, как пишет Forbes, сообщает CNBC cо ссылкой на прокуроров, которые заключили соглашение об отсрочке судебного преследования c авиакомпанией.

Прокуроры заявили, что Boeing «сознательно и умышленно» сговорился обмануть США, чтобы Федеральное управление гражданской авиации (FAA) не смогло оценить безопасность самолета 737 MAX. Компания признала, что два ее пилота-испытателя «обманули» FAA, описывая возможности системы управления полетом на самолетах, программное обеспечение которого оказалось причиной двух авиакатастроф. Соглашение об отсрочке судебного преследования позволит снять все обвинения через три года, если со стороны Boeing не будет дополнительных нарушений.

Сумма выплат складывается из уголовного штрафа $243,6 млн, специального фонда в $500 млн для членов семей жертв авиакатастроф и $1,77 млрд — для клиентов авиакомпании. Boeing заявил, что уже учел большую часть этих расходов в предыдущих отчетных кварталах и выплатит еще $743,6 млн из прибыли за четвертый квартал 2020 года, чтобы покрыть оставшуюся часть выплат.

Адвокаты, представляющие интересы членов семей погибших в катастрофе самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, заявили, что продолжат рассмотрение своего иска против Boeing. «Это соглашение, включая Фонд бенефициаров жертв авиакатастрофы, не имеет никакого отношения к ожидающему рассмотрения гражданскому иску против Boeing, который обеспечит семьям справедливость, которую они заслуживают», — сообщили они.

Самолеты Boeing 737 MAX начали эксплуатироваться в октябре 2017 года. В октябре 2018-го рейс индонезийской авиакомпании Lion Air упал в море вскоре после взлета, погибли 189 человек. Пять месяцев спустя в Эфиопии разбился еще один 737 MAX, погибли 157 человек. После этого полеты Boeing 737 MAX были приостановлены по всему миру.