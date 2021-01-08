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В Германии создадут фонд для обхода санкций против «Северного потока-2»

08.01.2021

За создание специального экологического фонда, который сможет участвовать в достройке трубопровода «Северный поток-2» проголосовали парламентарии земли Мекленбург-Передняя Померания. Об этом сообщает Zeit Online, передает РБК.

Фонд должен будет в первую очередь продвигать проекты, способствующие защите окружающей среды и климата. Но также у него также будет возможность участвовать в завершении строительства газопровода, в том числе закупая необходимые детали и оборудование. Это сделано, чтобы обойти введенные в начале этого года санкции США. В бюджет фонда будет выделено €200 тыс.

Новые санкции против газопровода вступили в силу 1 января. Они содержатся в оборонном бюджете США на 2021 финансовый год. Под новые ограничения попадут компании, которые предоставляют страховые и сертификационные услуги в рамках строительства трубопровода, а также организации, проводящие работы по дооборудованию и модификации участвующих в строительстве проекта судов.

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