В Германии создадут фонд для обхода санкций против «Северного потока-2»

Фонд должен будет в первую очередь продвигать проекты, способствующие защите окружающей среды и климата. Но также у него также будет возможность участвовать в завершении строительства газопровода, в том числе закупая необходимые детали и оборудование. Это сделано, чтобы обойти введенные в начале этого года санкции США. В бюджет фонда будет выделено €200 тыс.
Новые санкции против газопровода вступили в силу 1 января. Они содержатся в оборонном бюджете США на 2021 финансовый год. Под новые ограничения попадут компании, которые предоставляют страховые и сертификационные услуги в рамках строительства трубопровода, а также организации, проводящие работы по дооборудованию и модификации участвующих в строительстве проекта судов.